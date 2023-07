Schumann e poesia per i 40 anni di Passalia con le letture dell’attore Lorenzo Ricciarelli

La grande musica del romanticismo tedesco si incontrerà domani con alcune tra le più belle pagine della poesia italiana contemporanea. È da questo dialogo tra pianoforte e voce recitante che si origina l’idea di Come da lontano, il primo dei due eventi curati dall’associazione Millimètrica per l’edizione 2023 di Real Collegio Estate. Alle 21.15 sul palco del chiostro centrale il pianista Giovanni Passalia, per celebrare 40 anni di attività artistica, proporrà all’ascolto del pubblico alcuni intensi brani del repertorio di Robert Schumann. Aprirà il concerto l’esecuzione di Des Abends (A sera), da Fantasiestücke, Op. 12, n. 1. Poi una trascrizione per piano solo firmata Listz del Lied Widmung (Dedica), da Myrthen, Op. 25, n. 1. Terzo brano Wie aus der Ferne (Come da lontano).