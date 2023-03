Schlein, il comitato fa festa ”Cavalcare l’onda lunga del grande entusiasmo“

Il Comitato lucchese per Elly Schlein ringrazia i cittadini per la "grande festa di partecipazione democratica".

"Grazie – spiegano dal comitato – per questo immenso risultato, cercato metro dopo metro, molto atteso, voluto e desiderato; siamo partiti pochi mesi fa per passione, spinti dalla voglia di ricostruire la sinistra e scrivere un nuovo capitolo di questa bellissima storia che è il Partito Democratico". Per il Comitato, "gli elettori che hanno partecipato in massa al voto di domenica scorsa ci hanno dato ragione: Elly Schlein e le sue proposte di concretezza, di innovazione rispetto al passato, di cambiamento sono state premiate. Nel comune di Lucca Elly ha vinto dappertutto con risultati eccezionali in alcuni seggi e in generale l’onda lunga del suo entusiasmo ha portato al voto delle primarie persone che non si vedevano da tempo". Poi uno sguardo al futuro.

"Da oggi – scrivono – c’è la responsabilità di dare risposte ai cittadini che hanno partecipato, c’è la volontà di andare a cercare e a contagiare con questa voglia di fare chi ancora è rimasto a guardare, c’è la soddisfazione di aver portato due persone del nostro territorio in assemblea nazionale, Maria Barsellotti e Mario Dianda, e 14 colleghi di Lucca e Versilia nell’assemblea regionale: adesso, davvero, tocca a noi e tocca a tutti gli iscritti e ai sostenitori del Pd lavorare insieme per costruire un nuovo centrosinistra, più unito, più adatto alle sfide del nostro tempo, attento alle esigenze e ai bisogni di chi per troppo tempo è stato dimenticato dalla politica".

M.G.