Schieramenti politici divisi anche all’interno

LUCCA

Sugli Assi viari la polemica politica è tornata a accendersi e divide sia le amministrazioni di Lucca e Capannori, sia le forze politiche. A tenere banco è il recente scambio di accuse tra Lucca e Capannori, mentre la Provincia il cui presidente è come noto il sindaco di Capannori Menesini, per ora tace. Lucca, per bocca del sindaco Pardini, si dichiara disponibile a mettersi al tavolo coordinato dalla Regione per cercare di mitigare gli impatti pesanti (che indiscutibilmente ci sono) dell’opera sul territorio della Piana. Capannori, pur non avendo ancora definito pubblicamente se intende o meno partecipare al tavolo è tornata a essere molto critica verso il capoluogo, accusato di "aver abbassato la testa" ai voleri di Anas e del Ministero dei Lavori Pubblici.

Ma, in realtà, le fratture sono anche all’interno degli schieramenti, basti pensare che a Lucca molte delle forze di maggioranza sono scettiche sulla reale possibilità che il tavolo apporti migliorie per gli abitanti e la salvaguardia ambientale. E, del resto, sul tema, anche durante le scorse elezioni comunali, le posizioni di Fratelli d’Italia non erano quelle della Lega e di Difendere Lucca, tanto per ricordare. Come se non bastasse, anche all’interno di alcuni degli stessi partiti le valutazioni non sarebbero unanimi. Nel centrosinistra, peraltro, non stanno certo meglio. La stessa ex giunta Tambellini sul tema non aveva una visione unica, dato confermato nel consiglio comunale del novembre scorso dove il centrosinistra, ora all’opposizione, aveva evidenziato il chiaro scollamento tra le posizioni del Pd e quelle di Sinistra Con. Ma non basta. Anche nel Pd la situazione è tutt’altro che lineare: se a Capannori, dove il prossimo anno si vota, il partito è con Menesini, a Firenze l’assessore regionale ai Lavori Pubblici è il lucchese Stefano Baccelli (Pd) che da mesi tesse la tela per creare il tavolo di confronto, una tela che a Capannori, come conferma l’ultimo comunicato della maggioranza, si prova a disfare chiedendo un intervento diretto del presidente regionale Giani. Un quadro a dir poco complicatissimo.