Schianto mortale. Risarcimento a metà

Alcol, droga e velocità elevata. Questi, secondo la Procura, gli ingredienti fatali del tragico incidente stradale che il 30 ottobre del 2022 costò la vita a Jacopo Leoni, il ventenne di Capannori morto sulla provinciale Lodovica a Borgo a Mozzano, nel pauroso schianto dell’Opel Agila condotta da un coetaneo. E proprio l’amico che era al volante, un 21enne lucchese (all’epoca arrestato dai carabinieri di Bagni di Lucca) è comparso davanti al gip Antonia Aracri con l’inputazione di omicidio stradale. Il giovane, tramite il suo legale, ha chiesto di patteggiare, ma l’udienza è stata rinviata a marzo per alcune valutazioni da parte de giudice.

Il nodo è quello dei risarcimenti da parte della compagnia assicurativa, necessaria premessa al patteggiamento. L’assicurazione ha disposto il pagamento alla madre della vittima, decurtato però del 50%, perché ritiene che vi sia una corresponsabilità anche da parte della vittima, consapevole del fatto che il conducente fosse in forte stato di ebbrezza. Nel frattempo va determinata ancora la somma per il ragazzo ferito e dichiarato guarito solo a settembre. Anche qui l’assicurazione potrebbe applicare la drastica riduzione del 50% per gli stessi motivi.