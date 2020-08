Aveva appena compiuto 19 anni Den Akimenko, vissuti tra la Russia e la Toscana. Tra Mosca, dov’era nato, e Forte dei Marmi, dov’è cresciuto. E a Mosca, mercoledì notte, è morto. Rimasto coinvolto in un drammatico incidente in cui hanno perso la vita altri due amici che viaggiavano in auto con lui. Nessuno è di loro è sopravvissuto. La terribile notizia è volata fin qui, dove vive la mamma – che aspettava di poter riabbracciare sia il...

Aveva appena compiuto 19 anni Den Akimenko, vissuti tra la Russia e la Toscana. Tra Mosca, dov’era nato, e Forte dei Marmi, dov’è cresciuto. E a Mosca, mercoledì notte, è morto. Rimasto coinvolto in un drammatico incidente in cui hanno perso la vita altri due amici che viaggiavano in auto con lui. Nessuno è di loro è sopravvissuto.

La terribile notizia è volata fin qui, dove vive la mamma – che aspettava di poter riabbracciare sia il figlio che il marito, superate le restrizione imposte dal lockdown – e dove Den studiava. Frequentava l’Istituto Franco Manetti a Viareggio, sin dalla prima media. Era arrivato infatti in Italia dieci anni fa, e al Forte mamma e papà avevano trovato il luogo ideale, su misura per la famiglia, dove trasferirsi. Per il clima, il mare a due passi da casa, l’aria limpida, la dimensione umana. Den aveva otto anni, e non parlava una sola parola d’italiano, eppure in poco tempo era riuscito ad ambientarsi.

"Perché era curioso, e dolce" lo ricorda oggi l’insegnante del Manetti che lo ha accompagnato in tutti questi anni. "Aveva quella rara capacità di ascoltare, non era mai stanco di imparare. Sapeva stare con gli altri, sapeva voler bene. E ridere di gusto. Era educato, rispettoso, profondo. Era un ragazzino speciale, e un giovane uomo davvero raro".

Mentre la mamma è casalinga, il papà di Den è un imprenditore. E pur continuando a lavorare in un grande paese a mezz’ora da Mosca, appena poteva raggiungeva al Forte il figlio e la moglie. Intanto Den, nei ritagli di tempo dalla scuola, aveva cominciato a lavorare nelle imprese del padre. Per le vacanze di Pasqua era riuscito a prendere un aereo per Mosca, poi le restrizione a causa della Pandemia l’hanno bloccato in Russia. Avrebbe dovuto tornare proprio in questi giorni, per fare gli esami idoneità per la quinta amministrazione. Una vita in volo, comunque serena. Fino a quando la strada ha inghiottito tutto.

"Oggi – lo ricorda la sua scuola, con un post su Facebook – vogliamo dipingere il cielo con il blu dei tuoi occhi. Perché è là che cercheremo il tuo sguardo profondo. Eri un bambino e venivi da lontano. Oggi un giovane e bellissimo ragazzo. Otto anni con te, per conoscerti, solo un minuto per volerti bene".

R.V.