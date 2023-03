Scende in campo anche il Comitato "Presentate le osservazioni ad Anas"

Il Comitato Altrestrade – che da sempre di batte contro gli Assi Viari – prende posizione nella querelle fra Lucca e Capannori. E lo prima criticando le posizione del sindaco Mario Pardini: "Da “questo tracciato non va bene e lo vogliamo modificare” a “il progetto rimane questo, salvo qualche mitigazione” ci corrono appena tre mesi – dice il Comitato – Oggi, dopo pochi mesi e qualche incontro a Roma la posizione pare nettamente cambiata, allineandosi a quella della precedente amministrazione, che si limitava a suggerire timidamente alcune mitigazioni".

Il Comitato ricorda poi come "proprio in questi giorni il Commissario straordinario ha avviato un nuovo procedimento di approvazione del progetto definitivo, orfano del suo tratto est-ovest, ossia la parte che dalla rotonda di Antraccoli doveva andare verso il casello di Capannori. Si cerca di tagliare pezzi di un progetto nato male che viene cambiato in parte, non tenendo conto delle precedenti osservazioni fatte dai cittadini. Ci lascia indignati venire a sapere che, dopo anni di discussioni e approfondimenti siamo nuovamente chiamati a presentare le solite osservazioni, nella misera speranza che stavolta il parere del cittadino conti qualcosa".

Secondo i cittadini "alla fine il progetto non sarà più variante alla SS12, visto il definanziamento del secondo stralcio e rimarrà un intervento fine a sé stesso, utile solo ad ingolfare la Piana senza risolvere minimamente il problema del traffico di attraversamento. A farne le spese saranno non solo i cittadini delle zone attraversate dal progetto ma tutti gli abitanti della Piana, visto che, per dirne una, la falda sarà irrimediabilmente inquinata".

In conclusione, l’invito a far sentire la propria voce: "C’è tempo fino al 22 marzo (in via prudenziale) per inviare ad Anas le osservazioni sul progetto supersiste, ossia i tratti nord-sud ed ovest-est. Molti cittadini potrebbero pensare che si tratti di un inutile e logorante passaggio e potrebbero rinunciare al deposito delle loro osservazioni. Non è così. Le osservazioni presentate nel 2019 sempre sul definitivo devono essere reiterate, altrimenti quello che risulterà è l’accettazione del tracciato da parte del territorio, ma non è così".