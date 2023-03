“Scempio totale Una sciagurata scelta politica“

“La distruzione dei corridoi ecologici lungo gli spalti delle Mura rappresenta uno scempio da tutti i punti di vista, a partire da quello ambientale – è l’incipit dell’intervento sul tema da parte del Partito Democratico comunale –. Una sciagurata scelta politica, goffamente rivendicata come atto di discontinuità dal sindaco Pardini e dall’assessore Buchignani, intenti a ripararsi dalle polemiche arrivate anche da tanti cittadini indignati. Proprio il sindaco, presentando le linee di mandato, prometteva sull’Ambiente un nuovo approccio metodologico e comunicativo, in grado di coinvolgere maggiormente la cittadinanza“. “Un bel proposito – continua il Pd – che evidentemente non intende applicare: ad agosto gli assessori Consani e Buchignani dichiaravano in un comunicato stampa (ancora presente sul sito del Comune) l’intenzione di proseguire l’esperienza del corridoio ecologico. Ora ecco il dietrofront“. “Chiediamo che gli assessori Buchignani e Consani rendano conto in commissione lavori pubblici di questa folle decisione e che, cercando di riparare all’immenso danno fatto, vengano quanto prima ripristinati i corridoi ecologici“.