Scelte politiche sulle grandi opere per la città

Consorti

Non scopriamo certo l’acqua calda a dire che c’è tutto un settore – quello dei lavori pubblici – che ha un impatto meno immediato rispetto agli eventi, ma che alla lunga distanza ne ha uno forse anche maggiore sulla città e che dunque deve essere ben ponderato. Inutile girarci troppo intorno, pensiamo subito al mega progetto da 25 milioni di euro per costruire un parcheggio sotto la rotatoria fuori Porta Santa Maria. Non c’è da meravigliarsi se c’è chi protesta. D’altronde la falda (come scriviamo nella pagina a sinistra) è a 1,80 metri in zona stazione dunque pensiamo a quanto possa essere nell’area nord con il fiume Serchio a un tiro di schioppo. Poi: un “buco“ gigantesco, pur con un cantiere ben congegnato, andrebbe a spezzare i viali in due e allora sì che il traffico andrà a farsi benedire. Sai che caos? Sempre che fuori dalla cerchia muraria non emergano resti dei primi borghi costruiti fuori dalle Mura del ’500. In ultimo la spesa: 25 milioni di euro. Non centesimi. Detto tutto questo, non c’è da chiedersi come mai alcuni cittadini protestino e non vogliano che l’opera sia realizzata (e sotto sotto anche in maggioranza le divisioni ci sono). Però più che chiedersi se sia giusto o meno fare un mega parcheggio, forse bisognerebbe chiedersi se questa città ha davvero la necessità di far arrivare le macchine a due passi dalle Mura. Con tutto quello che comporta in fatto di traffico e smog. In una società in cui ci si sgola ad elogiare le bici elettriche e non, a ribadire l’importanza delle piste ciclabili, a dibattere sul clima e sull’impatto dello smog, beh, forse dovremmo allontanarlo il traffico dalle Mura più che attrarlo. Ci sono parcheggi scambiatori o zone che potrebbero diventarli, in alcuni casi anche vicine alle Mura e che alleggerirebbero l’impatto del traffico. A volte serve in minor misura una navetta che attraversa il centro storico, ma è più necessaria una navetta che ti riporta ad un parcheggio scambiatore nel fine settimana anche fino alle 2 la notte o che ti lascia dentro una delle Porte di accesso ad una città che ogni volta ci sprechiamo di pubblicizzare come “a misura d’uomo“. Scelte politiche, certo, ma che riguardano migliaia di lucchesi. La politica lucchese che scelta prenderà?