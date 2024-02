“Scatti sonori“: dalle foto alla musica

Musica e fotografia per raccontare Lucca e i suoi dintorni e proporre “un viaggio” suggestivo che fonde due arti capaci di attivare memoria, creatività ed emozioni. Il master MAI (Musica applicata alle immagini) del Conservatorio “Luigi Boccherini” ricerca fotografi (appassionati e professionisti) disposti a condividere i loro scatti della città di Lucca e della Lucchesia con gli allievi del Master, che avranno il compito di comporre un brano originale ispirato proprio dalle immagini. L’iniziativa si intitola “Scatti sonori” e si svolgerà all’auditorium del “Boccherini” tra il 25 e il 28 aprile in occasione del Lucca Classica Music Festival. Ogni allievo compositore avrà a disposizione 20 foto sulle quali comporre la propria colonna sonora che verrà eseguita in un concerto dal vivo con proiezione delle foto selezionate. I fotografi interessati all’iniziativa possono inviare i loro 20 scatti (formato jpeg, orizzontale, almeno 300DPI) all’indirizzo e-mail [email protected] entro il 29 febbraio.

Il Master MAI è il primo master di I livello in Italia dedicato alla musica applicata all’immagine e dal 2015 offre ai suoi allievi le competenze per la realizzazione della componente musicale per produzioni teatrali, televisive e cinematografiche, prodotti audiovisivi e multimediali. Il Master collabora da anni con importanti partner come l’Accademia del Cinema di Bologna, la Scuola di Cinema “Immagina“ di Firenze, il Roma Creative Contest e RAI 5.