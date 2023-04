“Scatti d’acqua“ Inaugurata la mostra

L’arte con al centro il tema dell’acqua. Taglio del nastro ieri mattina nell’atrio della sede comunale di piazza Aldo Moro per la mostra fotografica “Scatti d’acqua“ promossa dal Comune e curata dal Fotoclub Capannori con cui è stato inaugurato lo spazio espositivo all’interno del Municipio allestito dall’amministrazione comunale in occasione del Bicentenario del Comune che si celebrerà il prossimo settembre. Presenti alla cerimonia inaugurale il sindaco Luca Menesini, Silvana Pisani, consigliera delegata al Bicentenario, Richard Connor, autore principale del Rapporto sullo sviluppo idrico mondiale delle Nazioni Unite, ieri in visita a Capannori, l’assessore all’Ambiente Giordano Del Chiaro, il presidente del Fotoclub Capannori Roberto Ferrari e alcuni autori. La mostra propone una trentina di scatti a colori e in bianco e nero sul tema ‘acqua’ di appassionati di fotografia che hanno partecipato a concorsi fotografici promossi dal Comune tra la metà degli anni Novanta e la prima decade degli anni Duemila.

Le foto in mostra sono state scattate da Mario Barsocchi, Francesco Borelli, Alberto Caselli, Carlo Ciappi, Simonetta Del Bianco, Bruno Lencioni, Domenico Lorenzoni, Edi Meschi, Alessandro Nicoletti, Romano Papini, Gianfranco Pensa, Riccardo Pensa, Sara Santini, Carla Terni. La mostra resterà aperta fino al 12 maggio ed è visitabile negli orari di apertura della sede comunale.