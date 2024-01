Scattano i divieti sulla viabilità e sosta e per i contenitori rigidi

Fate largo alla festa. Il Carnevale ha bisogno dei suoi spazi così da domenica 4 febbraio dalle 7 alle 20 scatta il divieto di sosta in tutti gli stalli intorno a Piazzale Boccherini lato sud lungo la corsia che costeggia gli spalti delle Mura. Inoltre stessa data e stessio orario per lo stop alla circolazione veicolare nel tratto tra Piazzale Boccherini, Piazzale Verdi e la rampa del baluardo San Donato. Sempre domenica divieto di sosta anche nella porzione est di Piazzale Don Baroni e, dalle 14 fino al termine della sfilata divieto di transito anche cicabile e per i risciò sulla passeggiata delel Mura tra baluardo San Donato e Baluardo Santa Maria (Caffè delle Mura) compresi gli accessi alle scese.

Scattano anche le limitazioni per la vendita e somministrazione e anche detenzione e trasporto di alimenti e bevande, anche attraverso distributori automatici. In particolare dalle 12 alle 20 d domenica sarà vietata la vendita in contenitori rigidi come metallo e vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente ai pasti, questo per gli esercizi nel centro storico, all’interno delle Mura, compresa la passeggiata delle Mura. I divieti e obblighi sono esteti anche ai venditori ambulanti autorizzati a sostare nelle aree indicate. Le ordinanze sono pubblicate da ieri all’albo pretorio del Comune.