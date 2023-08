Scatta lo sciopero ai caselli Salt Ecco i giorni previsti

"Dopo la convocazione del 14 luglio nella quale l’AD Salt aveva auspicato l’avvio di un confronto volto alla risoluzione della vertenza in corso, ci siamo invece trovati sul tavolo un progetto peggiore": così in una nota Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Sla-Cisal. Per questo motivo dalle 10 di domani alle 22 di domenica e dalle 10 di venerdì 11 alle 22 di domenica 13 verrà indetto uno sciopero ai caselli Salt, durante il quale le piste automatiche utilizzeranno la modalità “automatismi”, non essendo presidiate, mentre le piste manuali rimarranno aperte in transito libero e gli utenti telepass che usciranno da tali piste vedranno azzerarsi la loro precedente entrata al momento della nuova entrata in autostrada.