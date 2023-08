Scatta la riqualificazione acustica Lavori in vista alla scuola di musica

Riqualificazione acustica della civica scuola di musica di Capannori grazie al finanziamento targato PNRR, circa 400mila euro. La notizia è di quelle toste, visto che la scuola è un patrimonio storico del comune e la somma consistente.

In precedenza c’era stato un intervento di sistemazione e di efficientamento energetico con fondi della Regione e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’arrivo di ulteriori risorse da Bruxelles per la parte acustica è confermato, tra l’altro, dalla determinazione numero 956 del 7 agosto. Dall’Europa, dunque, arriveranno risorse per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. Detta così sembra una situazione seria, ma è la dicitura burocratica della "Missione", così vengono chiamati i vari dell’erogazione dei soldi da parte della UE.

Ok all’approvazione dei verbali di verifica e validazione del progetto esecutivo dei lavori che partiranno a breve. Che tipo di intervento sarà? La struttura è di proprietà comunale, realizzata negli anni Settanta del precedente secolo, mantiene ancora una configurazione da scuola primaria, non del tutto idonea all’utilizzo attuale.

L’immobile non è interessato da lavori di manutenzione né di adeguamento da molti anni, in relazione all’attività alla quale è destinato, infatti il fabbricato necessita di rilevanti interventi di riqualificazione, in riferimento alla copertura, ai servizi, all’impianto elettrico, agli infissi ed altro.

L’amministrazione civica ritiene la scuola di musica non solo un luogo di conoscenza e apprendimento delle sette note, ma anche un punto di riferimento importante nella vita della comunità, come momento di sana espressione e aggregazione giovanile che investe tutte le fasce sociali e quindi il Municipio di piazza Moro vuole investirci, mantenendo tale importante attività didattica nell’edificio in questione.

La scuola civica musicale vanta una notevole tradizione e ha docenti specializzati nella musicoterapia e per bambini, oltre a laboratori pop-rock e molte altre proposte su strumenti e generi musicali da intraprendere. Molti i bambini e gli adulti che da tempo la frequentano.

Massimo Stefanini