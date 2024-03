Scatta la petizione dei 500 per la sicurezza delle strade “Noi da tempo ostaggi di frane e viabilità inadeguata“

La Brancoleria dà voce alle sue istanze con la “petizione dei 500”. Una settimana fa i promotori hanno consegnato al comune di Lucca la petizione per esporre le necessità e gli interventi sulla viabilità affinché vi sia una effettiva previsione di spesa nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Viene esplicitamente richiesto un intervento sulla viabilità nelle frazioni di San Giusto di Brancoli, Piazza di Brancoli, Pieve di Brancoli e Deccio di Brancoli. “Gli attuali interventi economici previsti dal piano di spesa non sono in grado di gestire nemmeno parzialmente nessuna delle zone richiamate – così i residenti –. Purtroppo a causa della viabilità precaria e della scarsa sicurezza delle strade i paesi si stanno spopolando. I nostri figli quotidianamente con il pulmino per andare a scuola percorrono strade tortuose, strette e franose! Sono cittadini anche loro, gli elettori dei prossimi anni“.