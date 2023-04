Scarti abusivi Saranno rimossi senza “costi“

Discarica abusiva tra il Piaggione e il Molinetto, a segnalarla era stato il consigliere di opposizione Daniele Bianucci. “L’evidenza di questo importante quantitativo di spazzatura è pervenuta da numerose persone, anche perché è localizzato in un punto di passaggio – spiega Bianucci –. Una volta trasmessa la segnalazione, l’azienda per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mi ha risposto che è stato prontamente effettuato il sopralluogo assieme ai Vigili Urbani, ed è in corso di predisposizione il ritiro del materiale, che risulta complesso dal punto di vista della sicurezza proprio per il punto in cui è ubicato. Non possiamo quindi che ringraziare l’azienda per la pronta risposta. Certo, per evitare il ripetersi di fatti del genere sono importanti i controlli, a partire da un più significativo utilizzo delle telecamere; ma, ancora più decisiva, è la prevenzione: pertanto, proponiamo di incentivare la collaborazione con le associazioni (anche utilizzando lo strumento dei patti di collaborazione) come presidio del territorio in cui operano e proponiamo di far crescere i progetti di educazione nelle scuole“.

E ora la risposta di Sistema Ambiente: “Quella segnalata dal consigliere Bianucci non è una discarica a carico della comunità, bensì una questione legata alle azioni di un privato cittadino, che Sistema Ambiente, insieme all’assessore Cristina Consani, sta monitorando con attenzione – così i vertici aziendali – . L’azienda provvederà infatti a rimuovere i materiali accumulati dal privato che ha acquistato la casa di fronte - e che ha posizionato lì i rifiuti - non appena lo stesso ottempererà al pagamento.

Della situazione è stata informata anche la Polizia Municipale e il tutto è già gestito e coordinato da Sistema Ambiente.

La rimozione di quei rifiuti non costerà niente alla collettività perché sarà completamente a carico del privato“.