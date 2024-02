“Scaricabarile tra Comuni sul tema dei tir“

“Scarica Tir” sarebbe il nome indicato per definire quello che sembra essere un “gioco di moda” fra le amministrazioni della Piana, secondo il comitato dei residenti Vivere il centro storico. “Capannori propone di dividere con Lucca il traffico dei Tir. Comprendiamo benissimo il clima elettorale di Capannori – così il comitato – e il bisogno di formulare proposte che si contraddistinguano dalla “consueta” inerzia amministrativa. Fino a due anni fa il problema se lo erano risolti in casa mettendo dei cartelli all’ inizio e alla fine del Viale Europa, istituendo un senso unico alternato per i Tir che, di fatto, convogliava attorno alle Mura di Lucca gran parte del traffico pesante diretto in Garfagnana“.

“Il problema venne risolto grazie all’attività del Comitato Vivere il Centro Storico che, forte della documentazione ministeriale reperita – ricorda il comitato –, avanzò delle richieste talmente ineludibili a seguito delle quali i cartelli di Viale Europa a Capannori vennero rimossi, cosicchè da allora, come si dice “un po’ per uno in collo a mamma”. Peraltro ricordiamo con piacere la appassionante promessa elettorale dell’ attuale Sindaco di Lucca che proclamava la interdizione dei Tir dai Viali di Circonvallazione e però prendiamo atto che forse quellapratica è rimasta sepolta sotto quei voluminosi faldoni contenenti le pratiche delle numerose “feste e festine”, visto che non se ne è fatto di niente. Il problema inquinamento è sotto gli occhi di tutti. Le misure per alleviare il problema ci sono ed erano contenute nell’ ultimo PAC decente che risale a 4 amministrazioni orsono e al quale partecipammo come interlocutori. Da allora si parla soltanto di “aria fritta”.