Scarcerato il medico accusato dell’aggressione

Il gip Antonia Aracri ha disposto ieri pomeriggio la scarcerazione del medico di 42 anni da dieci giorni in cella con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un amico 82enne americano residente in centro storico. Il professionista torna dunque a casa, dove è agli arresti domiciliari. Rimane indagato per la grave ipotesi di reato, ma evidentemente la sua posizione si è in qualche modo alleggerita, se a distanza di pochi giorni il giudice ha accolto l’istanza presentata dal suo difensore, l’avvocato Florenzo Storelli.

"Abbiamo presentato un’istanza di scarcerazione ben documentata – sottolinea l’avvocato Storelli – e corredata da specifiche indagini difensive che abbiamo condotto in questi giorni. Non posso dire molto, a riguardo, ma sicuramente riteniamo di aver chiarito varie circostanze che rendevano il quadro più opaco nei confronti del mio cliente. Credo che il giudice abbia potuto leggere in modo diverso alcune questioni che vedono coinvolto il medico e decidere quindi per l’attenuazione della misura cautelare come avevamo chiesto".

"Sicuramente – sottolinea l’avvocato difensore Storelli – stanno emergendo altri elementi che consentono di leggere alcuni fatti in un modo alternativo. E’ importante essere riusciti a illuminare meglio la scena con queste indagini difensive. Ci stiamo avvalendo di consulenti tecnici per approfondire la vicenda, che secondo noi va letta in tutt’altro modo. Intanto è fondamentale che il medico sia tornato a casa e che possa quindi difendersi con più serenità dalle accuse. Lui ribadisce la propria estraneità ai fatti contestati e credo che ci siano molti elementi da valutare in questo senso".

"Uno dei nodi è se si tratti veramente di un’aggressione, perché le lesioni al volto sono compatibili anche con una rovinosa caduta. L’anziano era stato dimesso sabato pomeriggio dall’ospedale, prendeva vari farmaci importanti ed era in condizioni psicofisiche non buone. Il mio cliente l’ha salutato la sera all’ora di cena ed è andato via tranquillo e rassicurato, perché

la badante ha detto che avrebbe dormito lì in casa".

L’anziano qualche ora dopo era stato soccorso dai vicini che avevano sentito i suoi lamenti. La porta risultava bloccata dall’interno e alla fine era stata la badante (che era in realtà andata a dormire fuori, su richiesta dell’anziano) ad aprire la serratura. Lui stesso aveva indicato, confusamente, che il responsabile di tutto era proprio il medico 42enne e i carabinieri erano andati ad arrestarlo a casa. Nell’appartamento dell’82enne in via Busdraghi i militari avevano sequestrato anche un grosso vaso in mogano, che potrebbe essere stato usato per colpirlo. Proprio oggi è previsto un nuovo sopralluogo degli esperti dei carabinieri in cerca di tracce ematiche e impronte.

Paolo Pacini