Scadono giovedì 14 i termini per le domande di servizio civile all’Asl

Ultimi giorni per presentare domanda per svolgere il servizio civile universale all’ASL Toscana nord ovest. Il termine ultimo sono le ore 10 di giovedì 14 marzo. La domanda va inviata all’ente Azienda USL Toscana Nord Ovest (codice accreditamento SU00503), che realizza il progetto “Connessi alla salute 2.0”, esclusivamente collegandosi al link https://domandaonline.serviziocivile.it. I posti disponibili sono 38 dislocati nei pronto soccorso degli ospedali di Versilia, Lucca, Castelnuovo Garfagnana e di altre città. Assegno mensile pari a 507,30 euro, per 25 ore settimanali.