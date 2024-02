Scadenza prorogata. L’Uici rinnova l’appello per i due progetti

Un’occasione per aiutare gli altri e allo stesso tempo per crescere: questo è il valore del servizio civile universale anche attraverso i due progetti dell’Uici (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) di Lucca. Entrambi i progetti, per 4 posti, dureranno 12 mesi, 25 ore settimanali e un assegno mensile di 507.30 euro. Candidature online entro e non oltre le ore 14 del 22 febbraio (la scadenza è infatti stata prorogata) solo attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone; è necessaria l’identità digitale Spid.