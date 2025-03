Scade il 26 il termine per candidarsi alle pari opportunità

Ultimi giorni per presentare la candidatura per entrare a far parte della Commissione provinciale per le Pari Opportunità: la scadenza per le domande, infatti, è fissata alle 12 di mercoledì 26 marzo. La Commissione provinciale per le Pari Opportunità sarà formata da 20 soggetti di cui 18 donne e 4, in via preferenziale, dovranno avere un’età inferiore ai 35 anni. Lo scopo è quello di far sì che vengano attuati i principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione, attraverso interventi che vogliono rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale, che, di fatto, sono una discriminante diretta e indiretta nei confronti delle donne. Proprio nell’ambito di queste finalità, la Commissione rappresenta un organismo consultivo e di proposta per l’ente provinciale. Per informazioni si può telefonare a 0583417773 o scrivere a [email protected].