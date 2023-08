Scade il 21 agosto la selezione Geal rivolta ai tecnici informatici

E’ in prossima scadenza l’annuncio di Geal Spa per la ricerca di un dipendente con qualifica di Tecnico Informatico da inserire nell’Unità ITS (facente parte dell’Unità

Amministrazione, Regolatorio e ITS) con contratto a tempo indeterminato e full time, sede di lavoro Lucca. Le domande a mezzo pec dovranno pervenire a o [email protected] entro il 21 agosto.