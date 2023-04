Sboccia VerdeMura La mostra mercato porta il profumo della primavera

VerdeMura è sbocciata. Il maltempo non avrà aiutato, ma dopotutto non ha rovinato l’atmosfera. Ieri ha aperto le porte alla primavera con i suoi colori e profumi così forti da squarciare il cielo pieno di nuvole e ha dato il via ufficiale alla stagione delle grandi mostre mercato. Arriva in chiusura di quella che è stata rinominata la Lucca Crea week e le aspettative sono già alte. "Collezionando è stato un vero successo - ha detto il direttore di Lucca Crea, Emanuele Vietina - e siamo sicuri che VerdeMura farà altrettanto. La nostra città sta facendo della trama degli eventi un modo per stare insieme e far crescere la reputazione e le attività produttive del territorio". E parlando di eventi non si può non rivolgere lo sguardo al trio consolidato degli assessori Granucci, Santini e Pisano, impegnati nel ridisegnare una Lucca più esuberante, che non potevano quindi mancare all’ennesimo taglio del nastro, ospitato all’interno dell’orto botanico. Insieme a loro anche gli assessori Bruni e Consani - con la quale Lucca Crea ha in cantiere varie iniziative legate all’ambiente e alla didattica - e naturalmente il sindaco Pardini al quale è toccato, dopo i ringraziamenti di rito, prendere in mano le forbici. Da padrone di casa qual è, insieme al suo successore in Lucca Crea, il neo presidente Nicola Lucchesi.

"Con VerdeMura grande attenzioni all’ambiente e a quello che rappresenta il mondo dei vivaisti - ha aggiunto - con la possibilità di usufruire delle bellezze dell’Orto botanico e, per la prima volta, dei giardini segreti della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ospitati nel complesso di San Micheletto. Voglio sottolineare l’attenzione che abbiamo quest’anno verso i giovani, su cui abbiamo fatto una politica di ingressi gratuiti, perché vogliamo incentivare sempre di più le nuove generazioni all’attenzione delle attività culturali dedicate all’ambiente, alla sostenibilità ambientale e alla sua bellezza".

Quella di quest’anno è la 14esima edizione e conta 170 espositori, italiani e stranieri: vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l’orto, ma anche tanti prodotti artigianali di eccellenza, enogastronomici e un ricco programma di appuntamenti.

Protagoniste saranno le camelie "Un genere di arbusti orientali dalle forme e colori inesauribili che hanno trovato in Lucchesia una seconda patria" spiega Andrea Antongiovanni, espositore e tra i realizzatori della mostra ospitata nel sotterraneo del baluardo San Regolo, che ospita una delle più grandi esposizioni mai realizzate con centinaia di fiori recisi, provenienti dalle ville, dai vivai e dalle collezioni del territorio, con una sezione importante proveniente dalla Villa Reale di Marlia. In mostra anche la Bouganvillea di Gaetano Tano, e le rose, in particolare le varietà screziate fra cui la linea dedicata ai pittori impressionisti, di Mirko Lari. Ma c’è tanto altro ancora da scoprire.

Teresa Scarcella