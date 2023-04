Sblocco degli organici Asl Prima vittoria dei sindacati

Qualcosa si muove in sanità. Bandiere dei sindacati, ancora ben visibili e sventolanti di fronte agli ingressi di molti ospedali, interventi sui media e presidi a sigle unificate alla fine hanno sortito il risultato. Almeno un primo significativo risultato: nuove “iniezioni“ negli organici. Giovedì si è tenuto l’incontro fra la direzione della Usl Toscana nord ovest e Cgil-Cisl-Uil e Fials a seguito della sospensione dello stato di agitazione precedentemente proclamato dalle organizzazioni riguardo appunto l’andamento occupazionale in azienda.

“La direzione aziendale ci aveva sottoposto un piano di rientro “imposto” dalla Regione che prevedeva un ulteriore taglio di oltre 350 dipendenti in 5 anni – dicono i referenti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Fials –. Dopo lunga trattativa abbiamo ottenuto:

l’ingresso di 30 infermieri interinali per rafforzare alcune criticità anche in vista della stagione estiva, poi l’autorizzazione immediata all’ingresso di altri 30 infermieri. Inoltre lo sblocco dell’ ingresso di ulteriori 130 infermieri a tempo indeterminato e l’autorizzazione immediata all’ ingresso di 15 tecnici sanitari in vari ruoli. Infine la pubblicazione immediata del bando part time e smart working“. Un buon inizio, commentano le parti sociali. “Intanto questo dovrebbe permettere di affrontare il periodo estivo garantendo i diritti e carichi di lavoro sostenibili per i lavoratori – evidenziano –. Al contempo aspettiamo ulteriore programmazione a breve termine per continuare a parlare di assunzioni per: Oss, amministrativi, assistenti sociali, tecnici della prevenzione, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di laboratori biomedici, tecnici di Riabilitazione, Ostetriche. Inoltre c’è la partita dei rinnovi dei tempi determinati e ulteriori fabbisoni di personale, per discutere di indennità, regolamento mensa, fondi contrattuali, progressioni economiche, produttività ed altro ancora“.

Per questo Cgil e Uil hanno prolungato il congelamento dello stato di agitazione rimandando eventuali prese di posizione nel caso la direzione si dimostrasse inadempiente e sorda ai bisogni dei lavoratori. “Come Uil Fpl dopo la giornata di mobilitazione possiamo dire che qualcosa si muove e va nella direzione di integrazione degli organici”. A sostenerlo sono Pietro Casciani Segr Provinciale Uil Fpl Lucca, Lunardi Andrea Uil fpl Rsu Lucca e Fausto Delli Uil fpl Rsu Versilia. Questo per noi è solo il primo step. La verifica degli organici deve continuare su tutte le professioni, vedi gli Oss, i tecnici sanitari e anche gli amministrativi“.

Laura Sartini