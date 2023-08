“Sbarca l’hashtag social per comunicare di più Verso la nuova sede“

Misericordia di Lucca, ovvero 483 anni di lavoro, amore impegno e di passione nel cuore di Lucca. “Oltre quattro secoli in cui la nostra associazione è cresciuta tra progetti, attività e idee in un meraviglioso sodalizio con la città. Questo legame sempre più stretto – annuncia la Misericordia – presto sarà al centro di una importante novità pensata, studiata e realizzata per offrire alla cittadinanza un servizio migliore. “#apriamoleporteaunanuovastoria“ è l’hashtag che fa da incipit alla campagna di comunicazione social appena partita , in avvicinamento all’inaugurazione della nuova sede“.