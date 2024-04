Sbarca in città “HUB 335“, ufficio di consulenze immobiliari

Sbarca anche a Lucca “HUB 335“, un nuovo e innovativo ufficio di consulenza immobiliare diretto dal broker Nicola Garofalo, titolare di GruppoAsteImmobiliari.it, insieme a un team di professionisti esperti. La sede sarà a Borgo Giannotti.

"HUB 335, si legge in una nota, promette di essere un punto di riferimento per coloro che cercano servizi e consulenza dedicati e mirati allo sviluppo e alla realizzazione di progetti immobiliari in tutto il territorio nazionale". Tra i servizi che saranno messi a disposizione degli interessati, anche la consulenza per le aste giudiziarie, quella tecnica e legale e per il salva debito e saldi e stralci. E, ancora, ci si potrà rivolgere per il luxury Real Estate, i mutui e i finanziamenti, lo sviluppo di investimento immobiliare, la consulenza aziendale e fiscale. Prevista anche la possibilità di preventivi e sopralluoghi gratuiti, così come la consulenza per ristrutturazioni "Chiavi in Mano" degli immobili e per la progettazione e costruzione "su misura",sugli impianti elettrici, idraulici e termini e sui servizi di marketing e comunicazione. Dunque, un’offerta a 360° gradi su tutte le problematiche che riguardano gli immobili che aprirà ufficialmente sabato 6 aprile dalle ore 16 presso la sede in Borgo Giannotti 335 che segue le aperture avvenute in precedenza di Montecatini Terme e di Pontedera. L’evento, a cui la cittadinanza è invitata, sarà un’occasione per scoprire i servizi offerti da HUB 335 e per incontrare il team di professionisti dietro questo nuovo e articolato progetto di consulenza.

F.Vin.