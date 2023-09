Sbandieratori di Lucca vicecampioni d’Italia Oro per il quartetto

I Campionati di Cavriago hanno incoronato i nostri Sbandieratori e Musici Città di Lucca. Oro per il quartetto formato da Barbella Mattia, Brogi Matteo, Degl’Innocenti Federico e Lucchesi Emanuele, terzo posto per Matteo Brogi nella gara di singolo, sesto Mattia Barbella, poi argento e titolo di Vice Campioni d’Italia nella gara di Grande Squadra per la formazione composta da Daniele Bianchi Daniele, Federico Rosati, Caterina Lucchesi, Emanuele Lucchesi, Gianluca Mazzoni, Luca Citarella, Federico Degl’Innocenti, Mattia Barbella Mattia, Matteo Brogi, Antonio Milone. Quarto posto per Brogi e Lucchesi e sesto di Assolo Musici.