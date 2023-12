Sbanda con l’auto e finisce nel fosso in via di Moriano

Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta con camion APS e Autogru ieri alle 14 sulla via di Moriano in località Monte San Quirico, per un incidente stradale. Un’auto è uscita dalla sede statale finendo nel fosso. Il guidatore era già stato raggiunto da un passante che ha provveduto a riportarlo sulla strada, affidandolo ai soccorritori del 118. I vigili del fuoco hanno raggiunto l’auto per verificare che non vi fossero altre persone all’interno e di conseguenza l’hanno messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. L’auto è stata recuperata con l’autogru.