"Sarò di nuovo in corsa". Elezioni, l’annuncio in tv della sindaca Campani

La sindaca di Barga, Caterina Campani, è stata ospite su Noi Tv della trasmissione “E’ venerdì“ condotta in studio da Silvia Toniolo. Visto l’avvicinarsi delle elezioni amministrative, è stato un sunto dell’operato di Campani in questi cinque anni. Anni difficili, fortemente condizionati, a non troppi mesi dall’avvio del mandato, ha sottolineato la sindaca, dal Covid e dalle difficoltà che sono seguite, come il vertiginoso aumento dei prezzi e le difficoltà economiche per famiglie e aziende. Che hanno anche complicato e ritardato i programmi con tanti interventi comunque ugualmente messi in cantiere e realizzati.

Tra i lavori complicati dal Covid e dagli anni a venire, il Palazzetto dello Sport. Vicenda indubbiamente complicata: "Una storia travagliata e difficile per la quale oggi posso parlare con un po’ più di serenità, rispetto a qualche anno fa - ha detto - . Quando ci fu l’impennata dei prezzi ci trovammo fuori di oltre un milione di euro per completare i lavori. Soldi che alla fine sono arrivati per 1,1 milioni di euro grazie alla Regione Toscana ed alla Fondazione Crl. Da dicembre sono ripresi i lavori e a marzo dovrebbe esserci il collaudo della copertura. Poi la fase conclusiva del progetto. Alla fine, un costo totale di 3,2 milioni di euro ed un intervento che contiamo possa essere concluso con il mese di settembre. Ora i soldi ci sono, ma devo dire che è stato un grosso pensiero per tutti noi non poter completare un progetto così importante". Oltre al bilancio passato anche la domanda sulle intenzioni future della sindaca a cominciare dalla ricandidatura per i prossimi cinque anni: "Sarò di nuovo in corsa - ha risposto la sindaca - . Il mio intento è di finire quello che ho iniziato e di portare avanti quello che ho ancora in mente per questa comunità".

Tanti, davvero tanti i temi toccati, dal turismo alla sicurezza con quanto è stato fatto e si intende realizzare per la prevenzione dei furti. Tanto spazio anche al tema della sanità innanzitutto con la difesa del ruolo dell’ospedale di Barga dove sono previsti interventi di potenziamento dei servizi per 10 milioni di euro. Ma anche sull’estenuante impegno per cercare di risolvere le problematiche dei servizi sanitari messi a rischio dalla carenza di personale. Ha poi parlato della vicenda relativa al trasferimento di alcuni servizi del distretto socio-sanitario a Gallicano da Fornaci: "Il Ceser non chiuderà - ha spiegato - ci sono e rimarranno diversi servizi ed ambulatori. Qui verrà trasferito e riorganizzato tutto il servizio di salute mentale. E’ comunque un progetto ampio quello che riguarda il Ceser ed il trasferimento di alcune attività sul quale stiamo lavorando con l’azienda, ma vi posso assicurare che il Ceser sarà ancora una realtà attiva nell’ambito dell’offerta sanitaria".

Luca Galeotti