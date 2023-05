Saremo anche a Lucca più idioti dei dinosauri? Il libro di Scaglione

Come raccontare la crisi climatica senza suscitare ecoansia, ma comunque comunicando l’urgenza di agire per ridurne l’impatto sulle nostre vite e soprattutto su quelle delle generazioni future? Daniele Scaglione, fisico e papà, nel suo libro ‘Più Idioti dei Dinosauri’ sembra esserci riuscito ed il gruppo lucchese dei Parents for Future lo ha invitato domani alle 19 al Caffè Letterario di viale Regina Margherita per un aperitivo e per condividere una riflessione sull’emergenza climatica in prospettiva genitoriale, ma non solo. L’evento è rivolto a tutte le persone, adulti e ragazzi, che guardano con preoccupazione al proprio futuro e a quello del pianeta. E’ aperto a tutti coloro i quali vogliano unirsi a questa riflessione e abbiano il piacere di entrare in contatto con il gruppo Parents For Future di Lucca, nato all’inizio di quest’anno per contribuire alla lotta contro la crisi climatica sul territorio.