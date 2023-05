Sarà un’estate di eventi Un cartellone lungo 4 mesi

Tutto pronto per l’estate corallina che sui preannuncia ricca di eventi e di collaborazione. Saranno, infatti, oltre 50 appuntamenti distribuiti in quattro mesi, con tutto il territorio coinvolto, decine di associazioni, fondazioni, organizzazioni paesane e culturali impegnate per la comunità, per la cultura, e per lo spettacolo. Sono questi i numeri e gli ingredienti del cartellone "Coreglia - un’estate di eventi", presentato nella mattinata di ieri mattina dal sindaco Marco Remaschi con gli assessori Giorgio Daniele e Lara Baldacci.

"Un calendario che unisce grandi nomi dello spettacolo italiano, le tradizioni più tipiche del nostro territorio, ecologia, scoperta del bello che ci circonda, musica e divertimento - hanno commentato gli amministratori -, questo è il risultato dello sforzo e dell’unione delle tante anime che hanno contributo a mettere in piedi un programma estivo fitto e particolarmente interessante. Siamo pronti per far compiere al nostro territorio un ulteriore salto di qualità, coinvolgendo tutte le bellezze storiche e artistiche che abbiamo a disposizione, a partire dalla Torre di Castruccio di Ghivizzano, con l’obiettivo di attrarre cittadini, turisti, escursionisti. Vogliamo ringraziare singolarmente ogni persona che si è spesa per portare, ancora una volta, bellezza, arte e cultura a Coreglia e nelle sue frazioni".

Uno dei primi grandi appuntamenti della stagione sarà l’inaugurazione della mostra dedicata a Nazareno Giusti, prevista per il prossimo sabato alle 11 al Palazzo Il Forte del capoluogo, dove ci sarà la premiazione del concorso "La storia, le storie e i colori", nato per valorizzare i giovani talenti del fumetto. Un concorso nazionale, alla prima edizione quest’anno, promosso dal comune di Coreglia e dalla famiglia Giusti, per ricordare il talento di Nazareno, per mantenerne vivi l’impegno e la sensibilità. A seguire, dopo la premiazione, sarà aperta anche la mostra che valorizzerà il talento di Nazareno attraverso un percorso espositivo e inedito, costruito insieme alla famiglia Giusti. La mostra, apert fino al 18 giugno, avrà alcuni eventi collaterali, su tutti la partecipazione di Massimo Coco, violinista e figlio del procuratore Francesco Coco, ucciso dalle Br.

Fio. Co.