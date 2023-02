“Sarà una vera Mecca per gli appassionati“

“Quante volte abbiamo sentito definire Lucca come “La città del fumetto”? Eppure fino ad oggi – a parte qualche “esperimento” all’inizio degli anni Duemila – l’immersione nella narrativa per immagini si è sempre limitata ai giorni di Lucca Comics & Games, senza vere infrastrutture dedicate al culto della narrativa per immagini – dichiara il sindaco Mario Pardini–. Oggi a Roma (ieri per chi legge, ndr) abbiamo affrontato il tema del museo del fumetto di Lucca con i vertici del Ministero della Cultura, insieme ai deputati Alessandro Amorese e Riccardo Zucconi, al consigliere regionale Vittorio Fantozzi e all’assessore comunale Nicola Buchignani“.

“Questa annosa carenza – evidenzia Pardini – è stata infatti sofferta nel tempo un po’ da tutti gli appassionati, che potevano consolarsi nel periodo della mostra mercato e dintorni con una serie di esposizioni di qualità a tempo determinato, senza però contare sul valore aggiunto di un vero e proprio “tempio” da visitare nella città che dalla maggior parte degli appassionati della cultura pop è ritenuta una vera e propria “Mecca del fumetto”“. “Il “metaprogetto” che abbiamo presentato a Roma nasce per colmare questo vuoto, ponendo al tempo stesso le basi per politiche culturali e turistiche di più ampio respiro e puntando a ridare vita ad una parte della città finora vuota di contenitori sociali e formativi. Ispirandosi alle esperienze più innovative ed avanguardistiche realizzate nel resto del mondo – spiega – , il Museo del Fumetto di Lucca si propone come lo zenith della visione strategica e prospettica di Lucca Crea, che gestirà la struttura nello spirito d’eccellenza di Lucca Comics and Games, mentre il Comune di Lucca si occuperà della sua realizzazione. Avrà tutte le carte in regola per divenire negli anni un vero e proprio punto di riferimento sia espositivo che didattico e formativo. Gli appassionati troveranno finalmente casa nell’Expo Comics Museum“.