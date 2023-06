Sarà riattivato il corso serale Iscrizioni aperte al “Simoni“

Una buona notizia per chi ha abbandonato la scuola, prima del conseguimento del diploma ed ora vorrebbe riprendere gli studi e anche per chi non può frequentare il mattino. Infatti nel prossimo anno scolastico 2023-2024 presso l’Istituto Professionale "Simone Simoni", facente parte dell’Isi Garfagnana di Castelnuovo sarà attivato il corso serale. "L’opportunità - spiega il referente professor Davide Puppa - è rivolta a tutti coloro che vogliano conseguire un diploma in “Manutenzione e assistenza tecnica“, ma non hanno la possibilità di frequentare i corsi curricolari al mattino". Per conoscere meglio l’offerta formativa, gli interessati possono rivolgersi, oltre che alla segreteria dell’Istituto

anche tramite e-mail al seguente indirizzo: [email protected], tel. 340.6672717 professor Davide Puppa, per conoscere direttamente le attività,

le innovazioni tecnologiche, un quadro preciso dei corsi.

Dino Magistrelli