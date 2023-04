Sara Maghelli Trio jazz al “Td Lemon 900“

“Great American Songbook“: giovedì 27 aprile alle 21,30, per la rassegna “TD in Jazz“, arriva al TD Lemon 900 il Sara Maghelli Trio con Sara Maghelli (nella foto) alla voce, Ugo Bongianni al pianoforte e Mattia Mazzola al sassofono. Il trio propone una accurata selezione di brani per un viaggio nelle composizioni dei più grandi autori della tradizione jazz quali George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin e molti altri resi celebri dalle voci di Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Billie Holiday.

Sara Maghelli è attiva interprete jazz dalla voce duttile ed elegante e collabora, tra gli altri, con Flavio Boltro, Ben Paterson, Marc Devine, Massimiliano Pani, Matteo Cidale, Gianluca Tagliazzucchi, Andrea Papini. Ugo Bongianni è pianista, arrangiatore e produttore che vanta numerose collaborazioni nel Pop e nel Jazz internazionale tra cui Mina, Adriano Celentano, Ivano Fossati, Tiziano Ferro, Danilo Rea, Alfredo Golino, Faso, Luca Meneghello e molti altri. Mattia Mazzola, sassofonista, ha collaborato con Marco Panascia, Mauro Grossi, Franco Santarnecchi, Piero Frassi, Michela Lombardi, Ute Lemper, Machan Taylor, Chiara Galiazzo, Simone Cristicchi, Scott Page, Gary Wallis. Ingresso libero. Per prenotazioni: 3388913852.