Sarà costituito anche un Comitato scientifico. Vigilerà sulla corrispondenza della ricostruzione storica

Il comitato scientifico, con compiti consultivi, dovrà fornire input ai sindaci per stabilire le manifestazioni che saranno allestite per le celebrazioni. Da decidere anche il periodo. La battaglia si svolse il 23 settembre. Lucca sarà nel pieno della sua festa principale, Altopascio, dove si tutto si svolse, ha una rievocazione storica a luglio e magari potrebbe decidere di dedicarla proprio a questo anniversario. Ma è solo una ipotesi. Il comitato, inoltre, vigilerà sulla rigorosa ricostruzione storica nelle rievocazioni. Coinvolti anche Porcari e Montecarlo. Quel giorno fu uno "sliding door" decisivo per la Toscana.