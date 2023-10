“Sapori d’Autunno“. Tutto pronto

Dopo la festa del cioccolato a Montecarlo è in fase di allestimento un’altra manifestazione che valorizzerà il territorio. Si tratta di "Sapori d’autunno", già da qualche anno programmata all’inizio di novembre. Stavolta sarà su due weekend: 4 e 5 e 11 e 12 novembre. Due sabati e altrettante domeniche per il trionfo di castagne, necci, vino novello appena vendemmiato, olio (nonostante un drastico calo della produzione), castagnaccio e tutto quanto è legato alla stagione in corso. Degustazioni possibili in tutto il centro storico, con bancarelle ed attrazioni, con negozi aperti e ristoranti pronti ad accogliere i visitatori con piatti a base di funghi, magari appena raccolti. Possibilità di visitare anche, con le guide, i monumenti e le attrazioni del luogo.

M.S.