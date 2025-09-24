“Sapori d’Africa“ ad Antisciana. Cena etnica a favore del Senegal

Sabato, alle 20, appuntamento con "Sapori d’Africa" al Circolino di Antisciana, in Comune di Castelnuovo, per gustare le specialità della cucina africana, trascorrere la serata in compagnia di amici e musica e, soprattutto, contribuire alla creazione di un fondo da utilizzare per interventi al seno delle donne del continente africano, gestito dall’associazione Progetto Senegal Odv di Castelnuovo. "Come Progetto Senegal Odv – spiega la presidente Ilaria Pocai – non ci occupiamo soltanto di istruzione ma anche di sanità. La nostra priorità sono le bambine ed i bambini ma questo comporta anche di prendersi cura dell’emisfero che li circonda, della famiglia e soprattutto di chi ne ha cura, cioè le madri". La prenotazione, con donazione minima di 25 mila euro, è obbligatoria per evitare sprechi di cibo e deve essere effettuata, entro giovedì 25 settembre nelle seguenti modalità: online al link: https://forms.gle/cXAT9D4VJUu3PbK77; per telefono al 350 5114477 o scrivendo a [email protected].

"Da anni – continua la presidente Ilaria Pocai - portiamo avanti in collaborazione con l’associazione Il Ritrovo di Roberta un programma di screening per la prevenzione del tumore al seno. Insegniamo l’auto palpazione e programmiamo tutti gli esami diagnostici e chimici (ecografie, mammografie, biopsie…) utili e se necessario prendiamo in carico gli interventi chirurgici e le cure che ne conseguono (cicli di chemioterapici e radioterapici). Il supporto economico dell’associazione il Ritrovo di Roberta di Pontecosi è per noi importantissimo per permettere cure adeguate a tutte". "Per noi – aggiunge Catia Donati, presidente del Ritrovo di Roberta- collaborare con altre Associazioni ed Enti che hanno come obiettivo la prevenzione e l’offerta di servizi gratuiti alle donne colpite da tumore al seno è importante".

Dino Magistrelli