Santi Pietro e Paolo La festa per Don Angelo

Un’ intensa giornata di eventi religiosi e civile-commerciali, oggi, a Castelnuovo in occasione della festa dei santi Pietro e Paolo, patroni del capoluogo garfagnino, con celebrazioni della Messa alle 8,30, 11 e 19, quest’ultima presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti, insieme a monsignor Gianfranco Lazzareschi, il precedente parroco e tanti altri sacerdoti. Accompagnerà tale celebrazione la Corale del Duomo, diretta dal maestro Luca Bacci. Quest’anno la festa patronale sarà ancora più solenne per la ricorrenza del 50° di ordinazione sacerdotale del parroco monsignor Angelo Pioli, nativo di Sassorosso in comune di Villa Collemandina e ordinato sacerdote a Lucca nel 1973 dall’allora arcivescovo Giuliano Agresti. L’amministrazione comunale di Castelnuovo, guidata dal sindaco Andrea Tagliasacchi, sarà presente in Duomo, insieme con il sindaco di Villa Collemandina Francesco Pioli. Nell’occasione tutte le persone che hanno conosciuto, stimano e apprezzano le qualità sacerdotali e umane di don Angelo si stringeranno intorno a lui.

"Dopo la celebrazione – afferma Francolino Bondi, presidente del consiglio comunale - in piazza del Duomo si farà festa e avremo l’occasione di rallegrarci con don Angelo per il traguardo raggiunto e augurargli ogni bene. A nome del consiglio comunale e mio personale, lo saluto con affetto e lo ringrazio per la sua opera, auspicando che rimanga con noi per tanto tempo ancora".

Dino Magistrelli