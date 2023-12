Santa Claus arriva in centro, dolci e letterine

Entusiasmo e attesa per l’arrivo di Babbo Natale che approderà con la sua slitta domani pomeriggio in centro. Dalle 15 in piazza Napoleone sarà presente un Gruppo di animatori con costumi dei personaggi di Harry Potter pronti ad azionare le magie della famosa saga. Tutto questo in attesa che arrivi Babbo Natale sulla slitta trainata da Elfi e accompagnata dai tamburi della Compagnia dei Balestrieri di Lucca. La grande slitta con sopra Babbo Natale partirà da Piazza San Frediano, percorrerà Via Fillungo proseguendo per Via Roma, transiterà in Piazza San Michele, svolterà in Via V.Veneto fino in Piazza Napoleone dove l’evento si concluderà con la distribuzione dei regali e dolci ai bambini. I bimbi che lo vorranno potranno avere una foto sulla Slitta con Babbo Natale. L’iniziativa viene realizzata da Confartigianato Imprese Lucca con la compartecipazione della Camera di Commercio.