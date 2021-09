Sulla sospensione del personale sanitario non vaccino ora è scontro aperto tra Cisl Fp, pronta a passare alle carte bollate, e Asl. “In risposta al diktat padronale del Governatore Giani che ha dichiarato che dal 1° ottobre chiederà la sospensione del personale non vaccinato, la Cisl Fp Toscana Nord – dichiara il suo portavoce Enzo Mastorci – pretende in primis il rispetto dell’iter...

Sulla sospensione del personale sanitario non vaccino ora è scontro aperto tra Cisl Fp, pronta a passare alle carte bollate, e Asl. “In risposta al diktat padronale del Governatore Giani che ha dichiarato che dal 1° ottobre chiederà la sospensione del personale non vaccinato, la Cisl Fp Toscana Nord – dichiara il suo portavoce Enzo Mastorci – pretende in primis il rispetto dell’iter procedurale previsto dal dl 442021. In ogni caso, qualora l’azienda proceda con le sospensioni del personale, senza aver predisposto la sostituzione per ogni figura professionale sospesa, la Cisl Fp Toscana Nord anticipa fin d’ora che procederà con una denuncia di reato per il mancato rispetto di standard doverosi di assistenza ex d. leg.vo 2312001. A difesa dei diritti dei lavoratori la Cisl Fp diffida la Asl Toscana Nord odal dare esecuzione dal 1° settembre ai documenti allegati al decreto dirigenziale n. 17412021 sull’orario di lavoro e altri istituti contrattuali, che hanno seguito un iter procedurale di formazione illegittimo“.

Cisl Fp ricorda di aver chiesto alla Azienda Sanitaria di avere una mappatura sull’utilizzo del personale non vaccinato. “La Azienda ci rispose affermando – dice Mastorci – che era ancora in fase di accertamento dei dati e che avrebbe provveduto a valutare la ricollocazione previo incontro sindacale. Nessuna risposta è arrivata rispetto all’urgente assunzione di nuovo personale infermieristico dalla graduatoria“.

“E’ necessario – è il richiamo del sindacato – che le Aziende e la Regione convochino le parti per esaminare con serietà la situazione della Sanità ormai al collasso sia rispetto ai personale infermieristico sia rispetto a tutte le altre professioni sanitarie, Oss comprese. Invitiamo Giani e l’assessore Bezzini a visitare gli ospedali per rendersi conto in modo diretto in quale stato di emergenza versa il personale sanitario costretto a raddoppiare i turni per non lasciare scoperti i servizi. La situazione è gravissima e inaccettabile“.