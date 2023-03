Sanità pubblica in tilt Puppa mette in cantiere "Un confronto con Bezzini"

"Niente fughe in avanti senza una vera analisi dei territori e sulle peculiarità che insistono su ognuno di questi. Al momento è in fase di programmazione un confronto diretto sulla situazione della Sanità in Valle del Serchio. Ci siederemo tutti intorno a un tavolo per capire meglio ogni aspetto, per confrontarci, per definire soluzioni praticabili condivise e per ripartire senza lasciare indietro nessuno". Così, il consigliere regionale del Pd Mario Puppa, anche componente della Commissione istituzionale per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne, ha annunciato l’apertura di una importante possibilità che si dovrebbe concretizzare a breve e che vedrà come interlocutore principale l’assessore della Regione Toscana alla Salute, Simone Bezzini.

L’intesa raggiunta con Bezzini, sulla riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza nella Valle del Serchio, segna a questo punto una conquista concreta e un passaggio fondamentale di discussione sul processo di tutela dei servizi sanitari ai cittadini, richiesto a gran voce da molti. Il tema sempre più caldo ha, infatti, coinvolto addetti ai servizi, amministratori locali, oltre alla stessa popolazione in ansia circa le prospettate nuove regole contenute in previsione nella riforma del 118 e di molti servizi correlati all’assistenza sanitaria e al primo soccorso. In merito, Mario Puppa ha deciso di concentrarsi prevalentemente e attivamente sugli "addetti ai lavori", attento alle tante problematiche che, purtroppo, continuano a coinvolgere terre già alle prese con tante criticità.

A dirlo, è lo stesso consigliere regionale che interviene pubblicamente per spiegare l’intesa raggiunta sulla riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza nella Valle del Serchio con l’assessore Simone Bezzini. "Come sempre e in particolare in questo ultimo periodo – spiega – mi sono confrontato più volte con l’assessore regionale e con la direzione aziendale dell’Asl Toscana Nord. Ho trovato ascolto e condivisione riguardo alle preoccupazioni emerse dal territorio delle quali, come regolarmente faccio, mi sono fatto interprete. L’assessore Bezzini mi ha assicurato che non ci saranno fughe in avanti e che prima di assumere decisioni definitive ci sarà un approfondito percorso di confronto".

"Una strada - conclude Puppa - che vedrà lo svolgimento di un importante spazio di partecipazione, con l’assessore presente sul territorio, in cui saranno discusse le linee programmatiche in materia sanitaria riguardanti la Valle del Serchio. Tutto ciò ci consentirà di riprendere il filo del confronto tra Regione, sindaci, operatori sanitari e cittadini. Sarà, come auspico, un’occasione di rilievo per confrontarci e trovare le migliori soluzioni".

Fiorella Corti