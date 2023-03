Sanità, la ricetta di FdI “Meno politica e più merito“

"Chi assiste al dibattito sulla sanità in Toscana potrebbe quasi sorridere, se non stessimo parlando di una situazione drammaticamente seria".

Lo sostiene il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi che, a La Nazione, spiega: “La sinistra accusa il centrodestra nazionale di tagli indiscriminati laddove, come ha ricordato nei giorni scorsi il ministro della salute, Orazio Schillaci, il governo Meloni è quello che negli ultimi anni ha investito di più in sanità destinando oltre 130 miliardi al fondo sanitario nazionale, ed evidenziando che non è solo un problema di risorse ma anche di organizzazione manageriale per gestirle meglio"“.

E qui Fantozzi sposta l’attenzione sulla Regione che, come ogni altra, ha il compito di organizzare la sanità.

“La realtà del centrosinistra al governo da sempre in Toscana – va avanti Fantozzi – e lo ricordiamo spesso col collega Diego Petrucci con cui abbiamo organizzato gli Stati Generali della Salute, è fatta di errori gestionali che determinano un progresivo depotenziamento degli ospedali più piccoli; incapacità di assumere medici, infermieri e operatori socio-sanitari che hanno vinto regolari concorsi; liste di attesa chilometriche, e attese di mesi se non di anni, per esami o prestazioni urgenti; e di conseguenza proteste, come quella, clamorosa, dei medici dei Pronto soccorso che, in una lettera aperta hanno annunciato di essere pronti alle dimissioni in massa se non verranno trovate soluzioni al loro disagio“.

Per riflettere su tutti questi temi, e per poter altresì dare seguito a uno degli auspici del ministro Schillaci, Fantozzi usa il motto “meno politica e più merito” nelle decisioni in materia di sanità. Fantozzi, poi, rivolge un appello “per un confronto al presidente dell’Ordine dei Medici di Lucca, il dottor Umberto Quiriconi, da sempre molto sensibile e propositivo, a cui vorrei anche rappresentare lo stato di disagio della sanità delle aree interne e l’oggettiva difficoltà a far credere che la sanità pubblica, oggi, anche in provincia di Lucca, sia davvero gratuita e universale per tutti. Ospedali di Castelnuovo e Barga depotenziati, servizi tagliati per mancanza di medici e infermieri, residenti costretti a fare chilometri per ricevere assistenza, interminabili liste d’attesa per esami e controlli specialistici, lunghe code al pronto soccorso, ambulanze senza medico a bordo, taglio delle guardie mediche: è questa la sanità che la Regione ha pensato per i residenti delle aree interne? Da sempre chiediamo una reale programmazione da parte della Regione e soluzioni concrete, e, invece, ci siamo scontrati con promesse mai mantenute“.