Sanità in fase di guarigione Nuovi posti al pronto soccorso Snellimento delle liste d’attesa

Liste d’attesa, criticità del pronto soccorso e molto altro al centro della conferenza zonale integrata dei sindaci dela Piana, durante la quale sono state illustrate le soluzioni concrete e tangibili che la Asl sta portando avanti, con l’intento di migliorare una situazione sanitaria evidentemente provata anche, ma non solo, dai problemi sopra citati.

Tra gli argomenti trattati dalla direttrice generale, Maria Letizia Casani (in foto) quello degli interventi chirurgici: "L’intenso lavoro di questi mesi ha portato ad un buon recupero sulle liste di attesa. Infatti, nonostante la nota carenza di medici, nei primi quattro mesi di quest’anno sono state attivate 66 sedute operatorie aggiuntive con un incremento di 223 interventi rispetto allo stesso periodo del 2019".

Inoltre, la Asl ha confermato che a breve, al termine dei lavori iniziati il mese scorso, l’emodinamica potrà contare su un secondo angiografo di ultima generazione consolidando così la rete cardiologica dove Lucca è l’Hub di riferimento per l’emodinamica e l’interventistica. Nel corso dell’incontro sono state poi analizzate le difficoltà relative al pronto soccorso, legate in particolare alla difficoltà di reperimento di medici e alla disponibilità e organizzazione degli spazi. Per superare queste problematiche verrà creata la “admission room”, 6 posti letto destinati a tutti quei pazienti a bassa e media complessità che, terminato il percorso in pronto soccorso, sono in attesa di essere inviati nel reparto appropriato. Tale percorso sarà gestito dal responsabile della nuova unità operativa “presa in carico precoce e gestione delle urgenze internistiche”. È stato prolungato poi fino alle 24 l’orario dell’ambulatorio dei codici minori, gestito dai medici di continuità assistenziale. Per quanto concerne gli spazi, è già programmata e finanziata la realizzazione di una struttura prefabbricata di circa 130 metri quadrati, con 9 posti letto e servizi igienici, zona filtro per il personale sanitario e un’area prossima all’ingresso dei pazienti con funzione di pre-triage.

Dal punto di vista del personale, dal 2019 al 2023 i numeri indicano un aumento di 204 operatori a Lucca - tra ospedale e territorio - con un delta particolarmente significativo per infermieri e OSS (+185). Ciò non è avvenuto invece per il profilo medico (solo +24) per la cui acquisizione si registrano problemi in varie specialità come, ad esempio, la nefrologia. In questo ambito l’Azienda, insieme alla Regione, sta cercando soluzioni i per il reclutamento e nel frattempo monitora la situazione nel territorio.

A livello territoriale sono stati evidenziati, tra gli aspetti positivi, la presenza di due Case della Salute (che diventeranno 5), la collaborazione ed integrazione degli specialisti ospedalieri nei percorsi di gestione della cronicità; l’importante attività svolta dall’ACOT (Agenzia di Continuità Ospedale Territorio) con precoce presa in carico del paziente; lo sviluppo della rete dei servizi domiciliari e dei setting di cure intermedie e la cooperazione con il privato accreditato e il terzo settore.

Da migliorare invece le liste di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, l’appropriatezza prescrittiva e l’alta integrazione (salute mentale). Nell’ambito delle difficoltà dei medici di assistenza primaria e continuità assistenziale, è stato approfondito il caso di Villa Basilica, dove è stato attivato un bando per incarico di attività ambulatoriali programmate per far fronte alla carenza di medici di medicina generale. Al termine dell’incontro l’Azienda ha preso l’impegno di organizzare entro due mesi una nuova riunione con i sindaci.