Sanità in crisi, pochi medici di base "Da marzo scattano le ricerche"

Carenza di medici di base Nei giorni scorsi il sindaco Michelini, insieme all’assessore alla Sanità Barsellotti, ha incontrato il dottor Luigi Rossi direttore della Zona Distretto Valle del Serchio dell’Azienda Usl Toscana Nordovest. Il tema dell’incontro era ovviamente la preoccupazione per la sempre maggiore carenza di medici di medicina generale che sta caratterizzando Bagni di Lucca e non solo. È di pochi giorni fa la notizia che la dottoressa Spinelli, sostituita del dottor Bruschini, ha accettato un nuovo incarico. Il dottor Rossi ha spiegato che l’Usl ha già precedentemente indetto una manifestazione di interesse per la posizione, ma purtroppo, come confermato dalla una tendenza nazionale, il bando è andato deserto. Per sopperire a questa mancanza di assegnazione della posizione, l’unica soluzione in tempi brevi è l’aumento dei massimali degli assistiti di ogni medico.

"Questo intervento è assolutamente soggetto alla disponibilità dei medici stessi che però - rassicura Rossi - informalmente hanno confermato di essere disponibili all’aumento e ad aggiungere un ambulatorio anche a Fornoli con assorbimento degli utenti scoperti. La situazione continua ad essere precaria con una previsione di due probabili pensionamenti nei prossimi anni, per questo l’Usl ha inserito Bagni di Lucca nelle zone carenti e da marzo sarà attiva la ricerca per nuovi medici di famiglia. Il sindaco Michelini: "Continueremo a tenere la situazione sotto controllo e chiediamo all’Azienda Usl di impegnarsi al massimo".

Marco Nicoli