Sanità, è arrivato il giorno "X" Stasera il consiglio comunale aperto "Confronto non più rinviabile"

Tutto pronto per l’atteso incontro che questa sera, alle 21, vedrà riunite, nella sede distaccata della frazione di Ghivizzano del comune di Coreglia Antelminelli, le tante anime che insieme rappresentano la complessa galassia della Sanità locale e non solo.

L’idea del sindaco Marco Remaschi e della sua amministrazione di convocare un consiglio straordinario aperto incentrato sul tema sempre più al centro di controversie e proteste da parte dei cittadini della Valle, che lamentano una politica di tagli dei servizi ormai considerata non più tollerabile, è stata accolta con grande apertura da parte della popolazione e si avvarrà dell’apporto di diverse figure di riferimento dell’ambito.

Saranno presenti, infatti, oltre agli amministratori del comune di Coreglia e ai cittadini, il presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Lucca Umberto Quiriconi, la coordinatrice territoriale del Tribunale del malato Rossana Giusfredi e i rappresentanti delle sigle sindacali del settore. Attesa anche la presenza di una buona rappresentanza di operatori sanitari, di volontari e addetti al Soccorso, come quella della parte di associazionismo costantemente al servizio dei bisogni primari dei cittadini.

Saranno prese in esame le criticità maggiormente stringenti emerse dal settore dell’emergenza-urgenza, con un focus attivo sulla gestione e il funzionamento del Pronto Soccorso, analizzando i vari punti di vista, da quello degli utenti coinvolti, all’altro che comprende i vari operatori sanitari chiamati, a loro volta, ad affrontare situazioni non facilmente sostenibili. Questo l’indirizzo del primo cittadino di Coreglia, che sostiene di voler mettere perfettamente a fuoco una fotografia composta da tanti segmenti, non sempre analizzati nel loro complesso e nella loro complessità, partendo dal territorio di riferimento. "Il senso dell’iniziativa, che ho considerato assolutamente non più rinviabile, è quello di riuscire ad avere un quadro, il più preciso possibile, sui tanti aspetti che stanno caratterizzando con sempre maggiore invadenza il deterioramento dei servizi sanitari per i cittadini della nostra Valle - spiega Remaschi - . Si tratta di fare la differenza tra la vita dei singoli e il suo contrario. Agli appelli e alle proteste che, spesso per primo e sempre mettendoci la faccia, non ho mancato di rivolgere agli enti competenti sui disservizi conclamati o facilmente ipotizzabili in arrivo, vorrei aggiungere la concretezza di proposte nate dal confronto diretto, senza filtri di alcun genere, e da riscontri oggettivamente inconfutabili. Informazioni che considero patrimonio da condividere senza differenze politiche e che si potranno rivelare utili anche nella prossima Conferenza zonale dei Sindaci".

"Passi indispensabili per fare sentire con decisione la vicinanza delle istituzioni ai problemi del territorio, tra l’altro dovuta come obbligo primario dello stesso ruolo che i cittadini ci hanno chiamato a ricoprire. Loro ci hanno dimostrato la loro fiducia, noi dobbiamo lavorare per offrire garanzie e cure certe, possibilmente tutti insieme senza colore né ideologia".

Fiorella Corti