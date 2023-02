Sanità, Bondi: "Si ritorni a parlare di un ospedale unico di Valle"

"D’accordo su un consiglio straordinario sulla sanità - afferma Francolino Bondi, presidente del Consiglio comunale di Castelnuovo – ma ricominciamo a parlare di un ospedale unico di Valle. La denuncia del gruppo consiliare di opposizione di Castelnuovo, capeggiato da Silvia Bianchini che, ancora una volta, prendendo spunto da una spiacevole vicenda occorsa a un paziente al Pronto Soccorso "Santa Croce", ha inteso richiamare con forza l’attenzione di tutti nei confronti di una situazione di disagio che, con il passare del tempo, non accenna a diminuire. Bianchini e Alberto Comparini, consigliere di minoranza di Villa Collemandina, chiedono un Consiglio Comunale straordinario e una riunione di Consiglio dell’ Unione Comuni. Personalmente le condivido abbastanza".

"Però - continua Bondi- devo aggiungere che l’amministrazione guidata dal sindaco Tagliasacchi non è che se ne stia con le mani in mano. Al contrario, d’intesa con l’assessore Patricia Tolaini, dedica il massimo impegno e costante attenzione a tutto ciò che si agita nel settore. Il guaio è che i problemi sono tanti e complicati e alcune criticità, come ad esempio quella di fare venire i medici a lavorare nel nostro ospedale, sono il caro prezzo che ci troviamo a pagare per scelte politiche nazionali e regionali assai sbagliate".

"Poi, in tutta franchezza- conclude presidente del Consiglio comunale di Castelnuovo-, i più importanti guai che affliggono la sanità in Valle derivano, a mio giudizio, dalla presenza dei due ospedali posizionati a meno di 15 chilometri uno dall’altro, abitualmente in competizione tra loro e in sempiterna lotta per strappare un servizio in più, con il risultato di rendere più difficili e scomode le varie prestazioni. È l’ora che Castelnuovo e Barga si ritrovino finalmente intorno ad un tavolo per ragionare con grande onestà e sincerità d’intenti sul futuro della nostra sanità, liberi da pregiudizi e da piccoli interessi di bottega che non portano vantaggi a nessuno ma creano difficoltà a tutti".

Dino Magistrelli

