"Sanità allo sbando Bene il consiglio"

"La Sanità della nostra Valle ha ormai toccato livelli di inefficienza non più accettabili". Con queste prime parole si apre l’intervento sul tema bollente del capogruppo di "Rialziamo la testa insieme" di Coreglia Antelminelli, Piero Taccini. Una dichiarazione che contiene una denuncia sull’attuale condizione dei servizi sanitari e un plauso sull’iniziativa del sindaco Marco Remaschi che ha convocato, per domani sera alle 21 nella sede distaccata di Ghivizzano, un consiglio comunale straordinario aperto per fare il punto sulla situazione.

"Sono certo che il consiglio comunale aperto, convocato di concerto anche con il nostro gruppo consiliare - spiega Taccini -, renda ancora una volta più chiara la scelta di dar vita insieme a una nuova maggioranza. Oggi in ballo c’è il tema della sanità nell’intera Valle del Serchio. Da molto tempo la nostra Valle è insofferente alla gestione della sanità. Tutti insieme sentiamo la necessità di riproporre con forza l’attenzione sulla questione che ha toccato livelli inaccettabili, evitando scontri politici. Migliorare la sanità del territorio è un tema che deve unire e non dividere. Avere strutture adeguate alle esigenze, come avere medici e personale infermieristico professionale, deve essere un obiettivo comune a tutti. É dovere, dunque, di tutte le forze politiche, degli appartenenti al terzo settore e di ogni cittadino, lottare uniti per la risoluzione del problema. Quando un cittadino ha bisogno di cure, affrontiamo bisogni primari dei cittadini, non certo astratte posizioni ideologiche di parte. Il nostro territorio deve essere unito e, se ancora ci dovranno essere lotte per la conquista dei nostri diritti sanitari, dovremmo farle insieme".

Fio. Co.