Sanità, allarme dialisi Ma la sindaca rassicura "Servizio non chiuderà"

E’ allarme sanità a Barga dopo la notizia diffusa inq uesti giorni dal capogruppo di minoranza Francesco Feniello (Progetto Comune) circa il fatto che a breve medici del servizio dialisi della Valle del Serchio (che opera all’ospedale San Francesco" di Barga), sarà privato del medico per rinforzare il reparto di Lucca. " La dialisi a Barga diventerà un centro di assistenza limitato (cioè senza medico) – dichiara Feniello che poi si domanda. Chi ha deciso questo? Perchè fino ad oggi andava bene cosi? Chi si prenderà la responsabilità in assenza del medico? Chi dobbiamo ringraziare per questo?" Sono questi i quesiti che si pone che si chiede se il sindaco sapeva di questo problema. "Nessun pericolo che chiuda il servizio – è la replica della prima cittadina di Barga, Caterina Campani anche in veste di presidente dell’articolazione zonale dei sindaci per la sanità- ma l’azienda sa-nitaria, sottolinea deve garantire continuità nelle prestazioni e del presidio". Campani spiega anche che l’ASL ha reso noto che da fine agosto a metà settembre il servizio dialisi funzionerà secondo un protocollo che prevede la presenza fissa dell’infermiere e del medico solo due giorni a settimana "Questo perché – dice ancora - c’è un problema di personale ridotto e turnazione per le ferie. Capi-sco tutto e mi rendo conto che la situazione dei medici e degli operatori sanitari e infermieristici tutti sia fortemente complessa e delicata; a maggior ragione è quindi necessario che l’azienda sanitaria dia tutte le garanzie per mantenere la piena funzionalità del servizio della dialisi nell’ospedale di Barga. L’impegno deve essere quello di mantenere il presidio in modo funzionale e completo anche in que-sto mese, perché si tratta di un servizio strategico e fondamentale per l’intera Valle del Serchio, ca-pace di rispondere alle esigenze di tantissimi cittadini, anche delle zone più montane che non devono recarsi fino a Lucca per le cure".

Campani va poi giù dura anche su chi ha detto, ha voluto fare il solito allarmismo: "Voglio essere chiara e smontare sul nascere le informazioni diffuse in queste ore: non c’è alcun pe-ricolo che il presidio dialisi dell’Ospedale di Barga chiuda. I soliti interventi delle solite persone che vogliono spaventare i cittadini, magari quelli più fragili, anziché offrire soluzioni, lasciano il tempo che trovano: l’importante è che le persone sappiano che possono continuare ad andare a Barga per fare la dialisi anche in questo mese come nei prossimi a venire". "Detto questo, chiediamo con forza come Sindaci della Valle, che l’azienda metta in atto tutte le so-luzioni possibili per sopperire alle difficoltà dei turni derivanti dalle ferie", in modo da garantire la piena funzionalità del servizio dialisi.

Luca Galeotti