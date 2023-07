San Vito, diverbio tra vicini di casa degenera Colpito con machete e bastone per deambulare

Una furibonda lite tra vicini di casa, scoppiata probabilmente come molte altre per questioni legate alla difficile convivenza, è poi degenerata. È successo venerdì notte all’interno di un condominio nel quartiere di San Vito, dove si è prontamente diretta una macchina della polizia. La vittima è un ragazzo di trent’anni, con numerosi precedenti di polizia alle spalle, che ha riportato ferite considerate guaribili in 15 giorni. Ad aggredirlo sono stati in due, entrambi sessantenni. Era passata da poco la mezzanotte, il giovane era appena rientrato da lavoro quando, per motivi ancora da ricostruire dagli inquirenti, è nata una discussione verbale con un inquilino dello stesso palazzo, un uomo di 67 anni, anche lui con vari precedenti di polizia.

Dalle parole, però, si è passati subito ai fatti. La discussione – tutta tra italiani – dopo un acceso scambio di offese reciproche, è degenerata a tal punto che il 67enne, ad un certo punto, ha impugnato il machete che aveva in casa e gli si è scaraventato addosso colpendolo al braccio.

A quel punto, come se non bastasse, gli animi si sono accesi ulteriormente. È intervenuto un altro inquilino del palazzo, un uomo di 60 anni, che nel prendere le parti del coetaneo si è scagliato contro il 30enne e lo ha colpito con il bastone usato per deambulare. La vittima si è poi lanciata contro il vetro della porta di casa del suo aggressore ferendosi alle mani. Di fronte a quella scena i condomini del palazzo, attirati dalle urla e dalla confusione, non sono stati inermi. Hanno chiamato il 112, sollecitando un intervento delle forze di polizia.

Gli agenti, arrivati sul posto, sono riusciti a ricostruire i fatti con le testimonianze dei presenti che avevano assistito all’aggressione. Dalla perquisizione che ne è scaturita è stato ritrovato il machete usato dal 67enne, poi sequestrato. L’uomo di 30 anni è stato portato al pronto soccorso e dimesso con 15 giorni di prognosi. I due aggressori sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso.