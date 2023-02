San Valentino, inviateci i vostri messaggi d’amore

L’amore non ha età, si dice. E non ha nemmeno date. Ma il 14 febbraio, giorno di San Valentino, è da sempre “il giorno dei giorni” per tutte

le innamorate e tutti gli innamorati.

Allora abbiamo pensato di dedicare una parte dei nostri spazi anche all’amore. Sì, proprio così, perché l’amore non è mai abbastanza, soprattutto adesso, proprio in questo periodo, proprio in questo momento storico così difficile per tutte e per tutti noi.

E’ un gioco? In un certo senso sì, lo è.

Ma in mezzo alla cronaca quotidiana, fra

le notizie spesso non belle che scandiscono le nostre giornate, pensiamo sia giusto che trovi spazio anche l’amore. Dunque tutti coloro che lo vorranno potranno inviare al nostro indirizzo mail un breve testo (e perché no, come accaduto in passato, anche una breve poesia

per l’innamorato o l’innamorata oppure

una fotografia corredata da un piccolo testo) che poi pubblicheremo sulle nostre pagine

di Lucca.

E sono già numerosi i messaggi arrivati

in questi giorni: ma nessuna paura,

li pubblicheremo tutti e per inviarli ci sarà tempo fino a lunedì 13 febbraio.

Che sia dunque una frase, una dedica,

una poesia oppure una foto, voi scriveteci una mail all’indirizzo [email protected]

e pubblicheremo i vostri messaggi

sulla cronaca di Lucca della “Nazione”

che troverete in edicola il 14 febbraio.

Non costa nulla. L’amore non ha prezzo.

E buon San Valentino!