San Sebastiano, festa dopo 40 anni . Celebrazioni a Badia Pozzeveri. Raccolta fondi per il nuovo tetto

Tutto pronto nella frazione altopascese di Badia Pozzeveri, per i festeggiamenti dedicati a San Sebastiano che ritornano dopo 40 anni. Il programma è il seguente: nei giorni 17-18-19 gennaio sono previste Messe solenni celebrate da sacerdoti diversi per un Triduo, domenica 21, invece Messa solenne, cui seguirà la processione nella strada principale del paese, partendo dalla chiesa. La statua del santo sfilerà poi di nuovo per le strade del paese. Poi pranzo della comunità nella sala del Comitato paesano, per lancire un messaggio di comunità e di aggregazione. La devozione per il Santo è nata storicamente nel 1348, anno in cui scoppiò una epidemia di peste che colpì tutta Europa e Badia fu miracolosamente risparmiata, racconta la leggenda, grazie a lui. Falcidiati invece i paesi di Porcari e di Montecarlo, ad esempio. La gente moriva a pochi chilometri ma non a Badia. Altro episodio nel 1854, quando l’intera zona era afflitta dal colera e anche allora la popolazione chiese il miracolo al San Sebastiano, pregando affinché debellasse la malattia.

E le preghiere, anche in quel caso, vennero esaudite. Il 20 gennaio di ogni anno, si legge nei documenti dell’archivio parrocchiale, il popolo omaggiava il proprio protettore, con una camminata a piedi nudi partendo dal rio Tazzera. Nel 1857 venne anche realizzata la statua lignea che sfilerà ancora. Ma chi era Sebastiano? Un comandante della guardia pretoriana dell’impero Romano il quale, tra l’altro, sacrificò la vita per difendere i cristiani. Adesso Badia Pozzeveri ritrova questa tradizione, grazie ad alcuni fedeli che l’hanno ripresa. E’ un evento a cui la gente del piccolo borgo tiene moltissimo. Tra l’altro il 2024 è fondamentale per il piccolo borgo anche per un motivo ulteriore: tutti sono mobilitati per raccogliere i fondi necessari a rifare il tetto della chiesa. Una esigenza da tempo avvertita dalla cittadinanza.

La CEI, Conferenza Episcopale Italiana, finanzierà i lavori se il progetto riuscirà a raccogliere almeno il 30 % del costo stimato totale, che si aggira sui 160 mila euro. E’ una corsa contro il tempo poter mettere insieme la somma, circa 50 mila euro. Il resto, poi, verrebbe coperto attraverso la CEI.

Massimo Stefanini